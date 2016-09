Heineken Music Hall heet vanaf volgend jaar AFAS Live

Wennen

Talloze twitteraars moeten nog aan de nieuwe naam wennen. ,,Afas Music Hall was denk ik logischer geweest'', schrijft 3FM-dj Michiel Veenstra. ,,Dan ga je nog naar de AMH.''



AFAS zelf snapt dat het nog wel even duurt voordat de nieuwe naam is ingeburgerd. ,,Het is een vrij radicale verandering'', zegt AFAS-ceo Bas van der Veldt tegen het Financieele Dagblad.



Tegelijkertijd is hij niet erg te spreken over de oude naam. ,,Er zijn twee fouten gemaakt met de Heineken Music Hall. Die naam is te lang en te veel op muziek gericht. Terwijl er ook andere evenementen plaatsvinden, zoals straks shows van bioloog Freek Vonk. Bovendien bekt de afkorting HMH ook niet lekker en is de naam Heineken daarin verdwenen.''