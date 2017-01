Het Vondelpark krijgt een barbecueverbod

De bestuurscommissie in Zuid stemde woensdagavond in met het voorstel om de barbecue te weren uit het park. Dat gebeurde met een nipte meerderheid. D66 en GroenLinks stemden tegen een verbod, zodat de maatregel met acht stemmen voor en zeven stemmen tegen werd aangenomen.



De voorstemmers, onder aanvoering van de VVD, verwachten met het verbod een einde te maken aan de overlast en daarmee ook een flink bedrag te kunnen besparen op de kosten van handhaving.



Over de mate van overlast lopen de meningen uiteen. De voorstanders van het verbod schilderden een beeld van de barbecueweide als een onderdeel van de hel van Dante, inclusief giftige dampen.



De tegenstanders betoogden dat de ervaringen van het afgelopen jaar eigenlijk helemaal niet zo slecht waren. Zij voorzien dat de handhavers straks de handen vol krijgen met het wegsturen van bbq-fanaten.



Het afkondigen van een bbq-verbod is een zaak van het dagelijks bestuur. Een positief advies van de bestuurscommissie was gewenst, ook omdat stadsdeelvoorzitter Sebastiaan Capel tegen het verbod is.