Hoge strafeis voor man die zelf partij drugs meldde

Naar eigen zeggen na zeer veel cocaïne te hebben gesnoven en een pakje sigaretten te hebben gerookt, stapte oud-kickbokser Ümit K. op 10 november een politiebureau binnen. Hij zei tegen de dienstdoende politieman dat hij bang was: al 3,5 jaar zat hij in de zware misdaad, met name in de cocaïnehandel en nu wilden 'ze' hem vermoorden. "De groep waar ik voor werk is een geoliede machine. Ik neem drugs voor ze in ontvangst, ik ben een werker. Ik kan wel namen noemen, maar dat doe ik niet. Ik ben depressief en ik wil eruit stappen."

In een warrig en paranoïde verhaal, vertelde hij dat in een huis op de Osdorper Ban veel kilo's cocaine lagen, net als een zak wapens en tonnen cash geld. Zes ton Bij de politie-inval die volgde werd dat ook daadwerkelijk gevonden, al ging dat curieus. Aanvankelijk trof de politie zo'n 27 kilo drugs, acht vuurwapens en twee ton cash aan . Maar nog diezelfde avond werd in het appartement ingebroken, waarna de gealarmeerde politie zag hoe een verborgen ruimte achter een spiegel was geopend. Daar lag nog eens 25 kilo drugs en zes ton cash geld. Getuigen hadden gezien hoe kort daarvoor mannen met gevulde vuilniszakken het huis hadden verlaten.

Na de biecht kwam de kater en de spijt: hoe de politie het ook probeerde, K. weigerde namen van zijn mededaders te noemen. Zicht op de achterliggende criminele organisatie is er dan ook niet gekomen, zei de officier van justitie woensdag.



Zij zei opnieuw dat voor het leven van K. moet worden gevreesd, al zijn er geen concrete signalen van dreiging binnengekomen. "Dat concludeer ik op basis van het dossier en door gezond verstand. Wie zo diep in de georganiseerde misdaad zit en die een dergelijke melding doet, is zijn leven niet zeker of staat in het beste geval diep in het krijt."



Schandalig

Justitie wil dat K. zesenhalf jaar gevangenisstraf krijgt. Volgens zijn advocaat Sanne Schuurman is het proces 'schandalig' verlopen. "Mijn cliënt kon zich niets herinneren van wat hij heeft gezegd en die verklaring is door justitie achtergehouden. Pas op het laatste moment wordt hem die voor de voeten gegooid."



Volgens de raadsman moet de verklaring van K. als bewijs worden uitgesloten. "Er is misbruik gemaakt van mijn client en de positie waarin hij zat toen hij zich meldde op het bureau. Dat hem geen cautie is gegeven (waarmee de politie een verdachte van een strafbaar feit op zijn rechten wijst), is een ernstig vormverzuim."



K. mag de uitspraak van de rechtbank, over twee weken, in vrijheid afwachten.