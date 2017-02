Honderden reizigers gestrand door storing Schiphol

Volgens Schiphol bedraagt de gemiddelde vertraging nu één tot anderhalf uur, maar er zijn al vluchten die meer dan drie uur later dan gepland zullen landen. Ook het oponthoud bij vertrekkende vluchten loopt steeds sterker op.



Daarnaast zijn voor de komende uren bijna veertig aankomende vluchten en bijna 25 vertrekkende vluchten geannuleerd, naast de vluchten die woensdagochtend al werden geschrapt. Het gaat veelal om vluchten van en naar Europese bestemmingen.



KLM laat weten tot nu 38 vluchten te hebben geschrapt, maar ook Easyjet en British Airways hebben ingegrepen. Daardoor zijn honderden mensen op Schiphol gestrand. "Het is inmiddels drukker dan gewoonlijk in de terminals," zegt een woordvoerder van de luchthaven. "Maar gelukkig was vandaag een relatief rustige dag."



Incidententeam

KLM heeft inmiddels een incidententeam samengesteld om de problemen het hoofd te bieden en reizigers te helpen. "Wij zorgen nu dat getroffen passagiers worden opgevangen en zover mogelijk een alternatief wordt geboden," zegt een woordvoerder. "Maar we regelen inmiddels ook slaapplekken in hotels."



Omdat toestellen overal in Europa zijn gestrand en de bemanning volgens veiligheidsregels niet te lang mag doorwerken, verwacht de maatschappij dat de gevolgen nog lang zullen aanhouden, ook als de verkeersleidingsproblemen zijn opgelost.



KLM laat geen vliegtuigen meer uitwijken naar andere luchthavens, zoals vanochtend met zeven vluchten gebeurde.