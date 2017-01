Iedereen aan de pindakaas op Nationale Pindakaasdag

Ontbijtjes

De mannen hebben grootste pindakaasplannen. Vanuit het knusse pindakaaswinkeltje aan de Czaar Peterstraat worden 's morgens tweehonderd ontbijtjes uitgedeeld aan voorbijgangers, uiteraard met pindakaas. ,,We gaan all in", jubelt Spruitenburg. ,,Normaal zijn we dicht op dinsdag, maar nu gaan we de hele dag open en delen we onder andere minipotjes pindakaas uit."



De pindakaasmakers lachen al sinds de winkel opende in juni vorig jaar van oor tot oor. ,,De reacties zijn positief en het is een mooi en leuk product om mee te werken. In de winkel komen vooral veel Nederlanders, maar net was er ook een Australiër die over ons had gelezen in de Lonely Planet. We hebben echte pindakaasfans vanuit heel de wereld in de winkel gehad."



Komende dinsdag krijgt de Pindakaaswinkel het naar verwachting druk. ,,Ruim 1300 mensen hebben via Facebook laten weten dat ze erbij zijn. Ons winkeltje is niet groot, dus dit wordt vast heel gezellig."