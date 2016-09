In de rij voor een knipbeurt van slachtoffer homogeweld

,,Eten gaat nog niet'', zegt Ridder aan de telefoon. De kapper moet nog drie weken rondlopen met een speciaal mondstuk, omdat zijn kaak aan twee kanten was gebroken. ,,Ik eet voorlopig smoothies en soep, dat is wel klote''.



Begin augustus werd Ridder uitgescholden op straat tijdens een nachtje stappen in de hoofdstad. De dader sloeg hem in elkaar en beroofde hem van zijn telefoon.



Niet goed verzekerd

Omdat Ridder in de lappenmand belandde, was hij wekenlang niet in staat om te werken en als freelancer was hij niet goed verzekerd. Er werd geld voor de Amsterdammer opgehaald en de media-aandacht leidde tot een stroom aan steunbetuigingen. Zijn telefoon staat roodgloeiend door meelevende mensen die een knipbeurt van hem willen. ,,Dat zoveel mensen me een hart onder de riem steken, doet mij enorm goed''.



De dader is nog niet in het vizier van de Amsterdamse politie. Ridder is er vol van overtuigd dat die hem gaat vinden. Het beloofde gesprek met de burgemeester over homogeweld in de stad moet nog even op zich laten wachten. Dat staat na de vakantie van Eberhard van der Laan gepland.