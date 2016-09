Inmiddels acht personen aangehouden in Zaandam

De arrestaties zijn het gevolg van extra maatregelen die gisteren zijn opgelegd door de gemeente Zaanstad, de politie en het OM. Er is onder meer extra cameratoezicht ngezet in gebieden in Poelenburg waar de groep jongeren voor veel overlast zorgt, zoals rond de supermarkt Vomar aan de E. Heimansstraat, waar vernielingen zijn aangericht.



Ook wordt er opgetreden tegen samenscholing op basis van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Dit betekent dat personen die binnen het gebied niet de aanwijzingen van de politie opvolgen, kunnen worden weggestuurd, bekeurd of aangehouden. Als ze toch blijven terugkomen, kan een gebiedsverbod worden opgelegd.



Waarom de mannen zijn opgepakt en of ze nog vast zitten, kon de politie dinsdagochtend nog niet vertellen.