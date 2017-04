Jonge zwartrijders tuigden man en vrouw af in trein uit Amsterdam

Dat gebeurde donderdagavond op station Heemskerk.



Aan de mishandeling ging een woordenwisseling vooraf in de trein van Amsterdam naar Heemskerk. De groep waartoe de slachtoffers behoorden, maakte opmerkingen over het zwartrijden van de groep jongens.



Bij het uitstappen begonnen de jongens de man en de vrouw te schoppen. De man werd ook geslagen. Hij liep letsel op aan zijn hoofd en andere lichaamsdelen en moest zich medisch laten behandelen. Zijn reisgenote hoefde niet naar de dokter. Waar zij vandaan kwam is nog niet bekend, aldus een politiewoordvoerder.



Na de matpartij pakte de politie in de buurt van het station zeven jongens op in de leeftijd van vijftien tot zeventien jaar. Ze zitten vast op het politiebureau in Haarlem.