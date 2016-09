Kantoor Nikkie Plessen te koop voor 7 miljoen

Bouwvakkers gieten beton in riool aan Raamgracht

18:07 Aan de Raamgracht in het centrum van Amsterdam hebben bouwvakkers vorige week beton in het riool gegoten, volgens de ontwikkelaar per ongeluk. Waternet is al een week bezig om het beton te verwijderen, maar dat is nog steeds niet gelukt. Het beton is al hard, meldt AT5.