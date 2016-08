Klein boerkiniprotest op strand Scheveningen en Zandvoort

Op het strand bij Zandvoort sprak een groep vrouwen zich uit tegen onder meer het recente Frans boerkiniverbod. Initiatiefneemster Devika Partiman (28) uit Amsterdam was woedend over het nieuws uit Frankrijk en plaatste een oproep op Facebook om bedekt te gaan zonnen. ,,Vrouwen dwingen om hun boerkini uit te trekken, dat is bijna aanranding'', vindt ze. ,,Het is mensonterend.''



Iets meer mensen waren in Scheveningen bij een vergelijkbaar protest aanwezig. Zo'n twintig mensen namen met kleding aan plaats op het strand en gingen even de zee in. Een vrouw in boerkini voelt zich gesteund door het protest: ,,Volgende keer ga ik zelfverzekerder naar het strand.''