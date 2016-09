KLM dreigt met schrappen cabinepersoneel

Zoals de zaken er nu voorstaan, vliegt vanaf het begin van de winterdienstregeling op circa 40 procent van de vluchten naar verre bestemmingen een steward of stewardess minder mee in de economy class.



De maatregel is volgens KLM noodzakelijk om de eigen doelstellingen voor verbetering van de productiviteit te halen. ,,Dit heeft niet onze voorkeur'', benadrukte een woordvoerster maandag. KLM wil eigenlijk met hetzelfde aantal medewerkers in de cabine blijven vliegen, waarbij alleen het aantal leidinggevenden aan boord wordt verminderd. Dat zou niet alleen kostenverlagend werken maar ook de klantgerichtheid ten goede komen.



FNV

Dergelijke afspraken moeten evenwel worden vastgelegd in een nieuwe cao, en daar willen de bonden tot dusver niet over onderhandelen. Daarom heeft KLM besloten tot een alternatieve maatregel. ,,Wij hebben het onderwerp al over de zomer heen getild, en voor de afgelopen maanden extra flexkrachten ingehuurd'', zei de woordvoerster. ,,Dat heeft tot extra kosten geleid die we niet nog een seizoen willen maken.''



Volgens FNV dient de maatregel om een probleem op te lossen dat het bedrijf zelf heeft gecreëerd door minder bemanningsleden aan te nemen dan er nodig zijn. De vakbond vreest dat de werkdruk flink zal toenemen, met nadelige gevolgen voor de dienstverlening aan reizigers en de veiligheid aan boord. FNV is niet van plan direct naar de onderhandelingstafel te komen. De vakbond wil eerst contractverlenging voor de seizoenswerkers die afgelopen zomer de gaten in het dienstrooster hebben gevuld.



,,Hierna kunnen we gaan praten over een oplossing voor het pensioenvraagstuk dat speelt en vervolgens over een nieuwe cao'', aldus actiecoördinator Leen van der List.