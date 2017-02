Kukenheim en Ollongren: 'Wilders premier? Dan Amsterdam een republiek'

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van D66 op 21 januari, sprak locoburgemeester Ollongren al woorden van gelijke strekking:



'Vorig jaar sept was ik in NYC. Ik sprak mijn New Yorkse college Glenn. Vrouw, zeer progressief, modern. Zij zei: 'Wat er ook gebeurt in Washington, in New York doen we het op onze manier'. Laat mij in die geest iets zeggen over Amsterdam.'



'Wilders gaat in tegen alles wat Nederland Nederland maakt, en Amsterdam Amsterdam. Weg open samenleving, weg vrijheden, weg tolerantie, weg kunst & cultuur, weg EU, weg humaniteit en beschaving. Wat mij betreft geldt dan ook: de komst van Wilders als premier of minister mag dan nog nooit zo dichtbij zijn geweest, dat geldt dan ook voor de oprichting van de Republiek Amsterdam.'



'Dus, Amsterdammers, laten we het volgende afspreken. Al haalt Wilders 76 zetels, al gaat hij op zijn kop staan: wij gaan Amsterdammers met een moslimachtergrond niet buitensluiten. We gaan niet stoppen met de humane opvang van vluchtelingen. We gaan niet kapot maken wat onze kunstenaars en artiesten hebben opgebouwd. Wij gaan geen gebedshuizen sluiten, van mensen die net als ieder ander 's ochtends naar hun werk gaan en 's avonds hun kinderen helpen met hun huiswerk. En nee, we gaan hier geen mensen ontslaan omdat hun mening ons niet bevalt. Want wij zijn Amsterdam! En daar werken we aan een gedeelde toekomst, aan onze toekomst.'