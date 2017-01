Laptop met patiëntgegevens gestolen uit het OLVG

Het gaat om namen, adresgegevens, telefoonnummers en patiëntennummers van mensen die in de eerste week van dit jaar een afspraak hadden bij de afdeling radiologie en nucleaire geneeskunde bij de locatie OLVG West (het voormalige Sint Lucas Andreas Ziekenhuis).



Er staan geen uitslagen van medisch onderzoek op de laptop. Ook is het niet mogelijk om via de laptop het elektronisch patiëntendossier in te zien.

De gestolen computer stond uit het zicht en was bevestigd aan een beveiligingskabel, die met geweld kapot geknipt is. Het OLVG houdt er rekening mee dat de dief wel kan inloggen op de laptop, omdat de inloggegevens in de buurt van de computer lagen. Dat is in strijd met het beveilingsbeleid en het ziekenhuis laat weten het 'ten zeerste te betreuren' dat het beleid hier niet is nageleefd.



Datalek

Over hoe deze diefstal precies heeft kunnen plaatsvinden en of de dader is vastgelegd op camera kan het OLVG nog niets zeggen, in afwachting van afronding van een intern onderzoek. Ook is er aangifte gedaan van diefstal bij de politie en is het datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Betrokken patiënten zijn met een brief ingelicht.



De gestolen laptop betrof een noodcomputer. Op deze computer wordt een back-up van een deel van de patiëntgegevens gemaakt om er voor te zorgen dat de basisgegevens toch beschikbaar zijn als het elektronisch patiëntendossier onverwacht uitvalt.