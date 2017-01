Leonardo da Vinci tot de zomer in Beurs van Berlage

Van 27 januari tot en met 20 juni 2017 is de reizende tentoonstelling Leonardo da Vinci - Artist - Inventor - Genius te zien in de Beurs van Berlage in Amsterdam. De overzichtstentoonstelling laat zien dat Leonardo da Vinci veel meer was dan de schilder van de wereldberoemde Mona Lisa.



Naast tientallen reproducties van zijn schilderijen staan in de Beurs ook tientallen uit hout gereconstrueerde uitvindingen van Da Vinci, zoals vliegmachines. Deze zijn geconstrueerd op basis van Da Vinci's originele tekeningen en een groot deel hiervan is door de bezoekers aan te raken en te bedienen.



Da Vinci bedacht onder andere een helikopter, machinegeweren, een een onderzeeboot en muziekinstrumenten. Ook maakte hij veel studies van de anatomie van het menselijk lichaam.