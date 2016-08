Lijst met Gülenleerlingen gaat rond in Amsterdam

De lijsten bevatten namen van Turkse leerlingen op Amsterdamse scholen, waarbij wordt aangegeven wie tot het Gülenkamp behoort en wie aanhanger is van president Recep Erdogan: wie is 'goed' en wie 'fout'.



De gemeente wordt naar eigen zeggen voortdurend benaderd door groepen die lijsten met namen willen doorgeven. Daarbij gaat het ook om lijsten met afwezige leerlingen. De gemeente gaat er niet op in.



Prediker

Het Turkse staatspersbureau publiceerde eerder deze week een lijst met Nederlandse organisaties die banden zouden hebben met de in Turkije omstreden prediker Fethullah Gülen. Het gebeurde op dezelfde dag dat minister Koenders op bezoek was in Ankara om zijn Turkse collega Mevlut Cavusoglu te melden dat Nederland zich grote zorgen maakt over de Turkse inmenging in Nederlandse binnenlandse aangelegenheden



Op de lijst zijn scholen als basisschool De Witte Tulp in Osdorp en het Cosmicus College in Rotterdam terug te vinden. Wat verder opvalt is dat veel regionale (jonge) ondernemersverenigingen uit Nederland voorkomen op de gepubliceerde lijst en dat er ook vermeende kopstukken van de Gülenbeweging in Nederland vermeld worden.