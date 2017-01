Longkanker geconstateerd bij burgemeester Van der Laan

De 61-jarige Van der Laan stuurde vandaag een brief naar alle Amsterdammers. ,,Hoewel het er de komende tijd meer duidelijk zal worden over de aard en de prognose, lijkt het er op dat de diagnose weinig reden geeft voor optimisme.''



Van der Laan is getrouwd met Femke (37) en vader van vijf kinderen. In oktober 2013 werd bekend dat hij prostaatkanker had, waarvan hij later genas. Van der Laan is sinds juli 2010 burgemeester van de hoofdstad.



De jurist Van der Laan begon zijn politieke carrière als assistent van PvdA-wethouder Jan Schaefer. Van 1990 tot 1998 zat hij voor de PvdA in de gemeenteraad. Naast zijn werk als gemeenteraadslid was hij ook advocaat bij het mede door hem opgerichte kantoor Kennedy Van der Laan. In november 2008 werd Van der Laan minister voor Wonen, Wijken en Integratie in het kabinet-Balkenende IV, als opvolger van Ella Vogelaar. Dat kabinet viel in februari 2010.