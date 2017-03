Man zwaargewond geraakt bij straatroof in Oosterpark

De man is meerdere keren gestoken en was niet aanspreekbaar toen hij gevonden werd. Nadat politie- en brandweerpersoneel hem probeerde te reanimeren, wist een mobiel medisch traumateam weer een hartslag op te wekken.



Daarna is de man onder politiebegeleiding naar het AMC in Zuidoost overgebracht. Het Oosterpark werd vrijdagavond tijdelijk gesloten voor sporenonderzoek.



Vermoedelijk is de man neergestoken door een groep van vier lichtgetinte mannen, die uit de richting van het Tropenmuseum kwamen. De politie zoekt de mannen en mogelijke getuigen dringend.