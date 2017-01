Meisjes drugsdrama weer aanspreekbaar

Luca (12) en Lina (11) moesten gisteravond halsoverkop naar het ziekenhuis worden gebracht, nadat ze meerdere pillen hadden doorgeslikt. Volgens de moeder van Luca, de Litouwse Donata, gaat het hoogstwaarschijnlijk om xtc. Dat heeft ze in het ziekenhuis gehoord.



Doodvermoeid staat ze in de deuropening, na een doorwaakte nacht. ,,Ik heb bijna niet geslapen en moet zo weer naar het ziekenhuis", verontschuldigt ze zich. ,,We zijn heel erg geschrokken."



Intensive care

Volgens haar moeder is Luca weer aanspreekbaar, nadat ze gisteravond met een overdosis drugs naar het ziekenhuis is gebracht. Ze heeft de hele nacht op de intensive care gelegen. ,,Ze hebben een paar pillen genomen", zegt Donata. ,,Er zaten verschillende kleuren pillen in het zakje. De eerste smaakten vies, dus hebben ze nog een andere kleur geprobeerd."



Een volwassen huisgenoot heeft de meisjes opgemerkt en 112 gebeld, zegt de moeder. ,,Luca kon niet meer praten. Lina nog een beetje." Daarna kwamen al snel drie ambulances en een traumahelikopter naar de volkswijk, om de meisjes naar het ziekenhuis te brengen.



Gekleurde pillen

De meisjes beweren een zakje gekleurde pillen te hebben gevonden in de bosjes van de Domineeslaan, om de hoek. Ze zouden hebben gedacht dat het snoepjes waren. Sommige buren noemen dat verhaal ongeloofwaardig. ,,Een kind van 12 stopt toch niet meer zomaar dingen in haar mond", reageert een buurvrouw.



De moeder van Luca houdt vast aan het verhaal dat de drugs in de bosjes zijn gevonden. Familievriend Arunas Kulikauskas, die ook in de bovenwoning woont, zei gisteravond dat er geen drugs in het huis lag. ,,Wij zijn Oostblokkers. Wij drinken alleen maar."



De politie heeft gisteravond met honden de omgeving van de Domineeslaan uitgekamd, maar geen drugs meer aangetroffen. Het onderzoek naar de precieze toedracht gaat verder, laat de politie weten.