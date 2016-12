Moeder ontvoerde Insiya deelt hartverscheurend verhaal

Nadia Rashid beleefde de zwartste kerst uit haar leven door de afwezigheid van haar dochtertje. Ze zag of sprak Insiya al drie maanden niet. Drie onbekende mannen rukten het meisje eind september uit de handen van haar oma en tante, op straat in de Amsterdamse deelgemeente Oost/Watergraafsmeer.



De politie gaat ervan uit dat de ontvoering het werk was van de vader van de peuter, een rijke zakenman, omdat zijn dochtertje bij hem verblijft in de Indiase stad Mumbai.



'Dominant'

Shehzad Hemani is er directeur van staalbedrijf Conros. Hij trouwde in 2011 met Nadia maar veranderde daarna volgens haar als een blad aan een boom.



,,Voor ons huwelijk gaf hij me het gevoel dat ik speciaal was, plaatste me op een voetstuk. Vertelde me hoe mooi ik was, gaf me complimentjes. Eenmaal getrouwd, veranderde hij in een dominante echtgenoot die zei dat ik er verschrikkelijk uitzag, me slecht kleedde. Hij haalde stukje bij beetje mijn zelfvertrouwen onderuit", schrijft de ontroostbare moeder in haar vijf afleveringen tellende post.



Vier dagen na de geboorte van Insiya vertrok Shehzad volgens Nadia naar India, haar alleen achterlatend in Amsterdam met de baby. ,,Zes weken na de bevalling verlangde hij dat ik op en neer reisde zodat hij onze dochter kon zien maar reizen met een pasgeborene is uiterst vermoeiend. Tegen de tijd dat Insiya zes maanden oud was, waren we al meer dan zes keer naar India geweest. Shehzad hielp nooit met de verzorging van zijn dochtertje. Ik voelde me een alleenstaande moeder in mijn huwelijk."



'Gewelddadig'

Haar echtgenoot begon haar ook te beledigen en werd gewelddadig maar dat durfde ze aan niemand te vertellen, schrijft Nadia. ,,Na elke belediging bood hij de volgende dag zijn excuses aan, beloofde te zullen veranderen. Zei dat ik een beter mens was dan hij en dat ik daarom in staat zou zijn hem te vergeven. Ik gaf hem telkens weer een nieuwe kans, omdat ik wilde blijven geloven in ons sprookje. Maar een man die je eenmaal slaat, blijft je slaan."



Uiteindelijk zette Nadia de scheidingsprocedure in gang. Naar eigen zeggen hield ze hun dochtertje nooit bij hem weg, omdat ze wilde dat hij een rol zou blijven spelen in het leven van het meisje. ,,Op een dag kwam hij naar Amsterdam. Met Insiya op schoot zei hij doodleuk dat hij vrienden zou sturen om te vermoorden. Ik pakte ons dochtertje op en ben naar het dichtstbijzijnde politiebureau gegaan om aangifte te doen van bedreiging."



Volgsystemen

Het bleef volgens haar niet bij die ene bedreiging. ,,Ik ontdekte ook dat mijn echtgenoot een volgsysteem onder mijn auto had geplaatst. Daarop kreeg ik van de politie een Aware-systeem, waarmee ik hen met één druk op de knop kon alarmeren. In de daaropvolgende maanden raakten we verwikkeld in heftige rechtszaken. Ondertussen bleef ik maar volgsystemen onder mijn auto vinden. Shehzad verloor de strijd om de voogdij. Dat knakte zijn ego. Daarna bazuinde hij rond dat ik Insiya zogezegd mishandelde. ik was doodsbang. Zijn doel was mij kapot te maken."



De 29e september veranderde haar leven in een nachtmerrie toen Insya werd ontvoerd. Via Duitsland reisde het meisje met haar vader naar India, zegt Nadia. Hemani weigert zijn dochtertje te herenigen met haar moeder. ,,Ondanks mijn ontelbare verzoeken krijg ik haar niet te spreken. In samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag en gesteund door de Nederlandse regering doen we er alles aan om Insiya op te sporen en terug te halen. Ik ben er elke dag mee bezig. Vanaf het moment dat ik opsta totdat ik ga slapen. ik zal niet rusten voordat ik mijn meisje weer in mijn armen heb", aldus de ontroostbare moeder.



Rechtszaal

De internationaal gezochte Hemani wil volgens zijn Nederlandse advocaat niet reageren op vragen die verband houden met familiaire aangelegenheden. ,,De rechtszaal is de enige plaats waar hij hierover verantwoording zal afleggen. Hetzelfde geldt voor financiële aangelegenheden. Mijn cliënt ontkent zich schuldig te hebben gemaakt aan enig strafbaar feit", zo verklaarde Gerard Spong vrijdag na berichtgeving over aanklachten tegen hem in India. Daar zouden meer dan tien aangiften tegen hem zijn gedaan wegens fraude, oplichting en witwassen.