Moeder ontvoerde Insiya klaagt ex-man aan voor smaad

Problemen die volgens hem al sinds 2014 spelen, toen zijn toenmalige echtgenoot na een vakantie in Nederland weigerde terug te keren naar India. "Ik schrok van de plotselinge verandering van het gedrag van Nadia. Ze eiste geld en een huis en dan pas mocht ik mijn dochter zien," aldus Hemani in de Indiase krant.



Haaks

"Het is één groot lasterlijk stuk", reageert Rashid vrijdagochtend in De Telegraaf. "Ik distantieer me uitdrukkelijk van zijn beweringen". Volgens haar advocaat Peter Plasman probeert Hemani met het interview zijn straatje schoon te vegen. Bovendien staat zijn relaas haaks op dat wat zijn ex-vrouw tot nu toe deed.



In het programma Pauw schetste ze kort na de ontvoering een beeld van jaren vol doodsbedreigingen, achtervolgingen en intimidaties door de vader van haar dochter. "Voor mij was de maat vol toen hij, met Insiya op schoot, dreigde zijn Russische vrienden op mij af te sturen. Ik wilde scheiden, dat kon hij niet hebben."



Pro forma-zitting

Hemani's advocaat Gerard Spong wilde vrijdagochtend niet reageren. De drie verdachten die zijn client mogelijk hielpen bij de ontvoering en daarvoor vastzitten in Nederland, moeten in januari voor de rechter komen. Hemani zelf is in die pro forma-zitting niet gedagvaard, laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie weten.



De pas 2-jarige Insiya werd in september met veel geweld door drie mannen ontvoerd uit de woning van de moeder van Rashid in de Watergraafsmeer. Het meisje bleek later door haar vader mee te zijn genomen naar zijn thuisland. Hemani en zijn dochter wonen in Bandra, een voorstad van metropool Mumbai.