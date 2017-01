Mogelijk drie sterfgevallen door stroomstoring

Donderdag bleek dat de familie van een 75-jarige vrouw die dag niet direct contact kreeg met de meldkamer van 112 toen zij onwel werd. Haar man stond enige tijd in de wacht, bevestigde een gemeentewoordvoerder na een bericht hierover op AT5.



De vrouw stierf even later in een ambulance onderweg naar het ziekenhuis. De gemeente geeft aan dat met alle betrokken partijen precies wordt uitgezocht wat er is gebeurd en in hoeverre er een verband was met de grote stroomstoring in de stad. Zo'n 360.000 huishoudens in Amsterdam en omliggende plaatsen waren in het donker gehuld.



De man vertelde bij AT5 dat hij voor zijn gevoel wel acht minuten in de wacht heeft gestaan, maar dat de hulp daarna snel op gang kwam.



De gemeente liet dinsdag al weten dat wordt gekeken of de dood van twee anderen verband heeft met de stroomstoring. Zo stierf een 83-jarige vrouw, van wie de zoon geen contact kon krijgen met de meldkamer toen hij 112 belde en werd een andere vrouw dood aangetroffen in haar woning. Mogelijk is zij overleden door uitval van de zuurstofvoorziening waar zij afhankelijk van was.



