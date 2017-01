Neil Diamond speelt weer in de Ziggo Dome

Op 23 september staat het muziekicoon in de concerthal, zo meldt organisator Mojo.



Diamond kondigde in november al zijn wereldtournee aan. Toen stonden alleen de eerste serie concerten in Noord-Amerika nog vast. De kaartverkoop voor het optreden in Amsterdam begint vrijdag.



De 75-jarige Diamond was in 2015 voor het laatst in Nederland. Hij gaf toen twee concerten in de Ziggo Dome.