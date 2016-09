Net de nozems, maar die waren 'ons' tuig

Eigenlijk doen die zogenoemde 'relvloggers' rond Ismail Ilgun in de wijk Poelenburg niet veel anders dan wat de 'nozems' in de jaren 50 en 60 deden. Die hingen rond op straat, schreeuwden obscene dingen naar voorbijgangers en waren niet vies van knokken.



,,Daar gebeurde precies hetzelfde'', zegt onderzoeker Jan Dirk de Jong (Hogeschool Leiden). ,,Ze verveelden zich rot, vielen mensen lastig en dat ontlokte reacties.''



Straatjongeren

De Jong, die al jaren onderzoek doet naar straatjongeren in probleemwijken, begrijpt de ophef over Zaandam nu wel. ,,Ze manifesteren zich in de publieke ruimte op een manier die uitermate intimiderend en vernederend overkomt'', zegt hij. ,,Heel vervelend voor de mensen daar, maar ik kom in wijken waar het veel heftiger is qua geweld en criminaliteit. Als we dan toch onze belastingcenten ergens willen investeren, dan is Zaandam niet de eerste plek waar ik aan denk.''



De overlast speelt ook in andere steden. ,,Kijk naar de Diamantbuurt in Amsterdam'', zegt criminoloog Henk Ferwerda, die jarenlang problematische jeugdgroepen in Nederland onderzocht. ,,Vijftien jaar geleden werden buurtgenoten daar al weggepest en geterroriseerd.''



Middelvinger

Wat nieuw is, is dat de jongeren hun pesterijen zélf filmen en op YouTube zetten. ,,Daarmee steken ze hun middelvinger op naar alles en iedereen'', zegt Ferwerda. ,,Deze Zaanse vlogger interesseert het niet dat hij herkenbaar in beeld komt, hij doet het met bravoure.''



En dat steekt. ,,Mensen vragen zich af hoe het kan dat de politie straffeloos voor schut wordt gezet, dat een raadslid wordt uitgescholden. Daar zit de weerzin. Deze jongens genieten er zichtbaar van. Ze krijgen een gigantisch podium. Andere jongeren in Zaandam vervelen zich en komen ook kijken. Zo wordt het steeds groter.''



Achtergrond

Dat het Turkse jongeren zijn die in Zaandam overlast veroorzaken, is volgens Ferwerda toeval. ,,De achtergrond van deze jongeren speelt natuurlijk wel een rol'', zegt hij. ,,Je ziet dit gedrag eerder in wijken waar veel probleemjongeren wonen. In Wassenaar maken ze ook vlogjes, maar die filmpjes zijn een stuk onschuldiger.''



Door de aandacht stijgt het aantal kijkers naar de filmpjes van vlogger Ilgun (19) explosief. Dat levert hem nog altijd geld op, via advertenties op YouTube. ,,Als ze duidelijk strafbare feiten zouden plegen, zou het een stuk eenvoudiger zijn'', zegt Ferwerda. ,,Dan kun je vrij eenvoudig optreden. Maar dat doen deze jongens heel slim, ze zoeken de grenzen op en komen ermee weg.''