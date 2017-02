Nieuwe regels ontgroeningen: geen geheimhouding en genoeg te eten

Dat staat in vernieuwde afspraken tussen opleidingsinstanties UvA, HvA en VU en 25 studentenverenigingen in Amsterdam. De nieuwe overeenkomst vervangt eerdere gedragscodes uit 2008 en 2009, die de universiteiten los van elkaar hadden afgesloten met de verenigingen.



De belangrijkste verandering in de nieuwe code is het afschaffen van de geheimhoudingscontracten die bij sommige verenigingen door de aspirant-leden moesten worden ondertekend. Daarin stond dat zij - soms op straffe van een boete van duizenden euro's - niets over hun ontgroening naar buiten mochten brengen.



Drie maaltijden

In de gedragscode is verder aangescherpt dat nieuwe leden niet uit de 'groentijd' mogen worden gezet als zij weigeren mee te werken aan bepaalde activiteiten. Ook mogen de studenten zonder toestemming van de vereniging tijdens de ontgroening een arts bezoeken en niet worden gedwongen bepaalde (alcoholische) drank of etenswaren te nuttigen. Sterker nog: ze hebben recht op twee liter non-alcoholische drank, drie maaltijden en minstens zes uur slaap per dag.



Welke straffen er voor de studentenverenigingen staan op het overtreden van de regels, is niet bekend. De UvA zegt per situatie te bekijken welke maatregel er wordt genomen.



Incidenten

De universiteiten besloten de afspraken te vernieuwen nadat er afgelopen zomer verschillende incidenten waren geweest tijdens ontgroeningen bij het Amsterdamsch Studenten Corps (ASC). Aanstaande dispuutsleden moesten in augustus onder meer in de gracht zwemmen en slapen tussen het afval.



Een student liep daarbij een darminfectie op, een ander moest naar het ziekenhuis met een zware longontsteking. Een derde verstuikte zijn enkel bij een volgens de studentenvereniging 'ongelukkige sprong'. ASC liet in oktober weten de ontgroening te zullen verbeteren en moderniseren.



Ook bij andere verenigingen ging het afgelopen zomer mis. In Groningen werd een student tijdens een ontgroening bij Vindicat zo hard op zijn hoofd geslagen dat hij hersenletsel opliep.