OM gaat verspreiders antihomoflyer vervolgen

Het OM gaat de mannen vervolgen voor groepsbelediging, aanzetten tot discriminatie en het verspreiden van discriminerende uitingen.



Het gaat om een 39-jarige man uit Rotterdam en twee mannen van 29 uit Den Haag. Zij werden enkele dagen na het verspreiden van de flyers aangehouden dankzij camerabeelden.



Tijdens een verhoor bekende het drietal de flyers te hebben gemaakt en verspreid. Hun bedoeling was naar eigen zeggen een discussie te ontketenen.



De pamfletten met teksten uit de Bijbel, Thora en Koran riepen christenen, joden en moslims op zich te verenigen tegen homoseksualiteit.



Van verschillende kanten werd betoogd dat de folder was geïnspireerd op het gedachtegoed van de Turkse prediker Adnan Oktar. Volgens de politie is daar geen sprake van.



Het is nu pas bekendgemaakt dat de mannen worden vervolgd, omdat het OM eerst moest onderzoeken of de mannen een strafbaar feit hadden gepleegd.



Het is nog onbekend wanneer ze voor de rechter komen.



