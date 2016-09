Omstreden Turkse journalist koninklijk onderscheiden

De journalist zette vorige week de groep vrienden rond 'treitervlogger' Ismail Ilgun neer als jongeren die waren opgepakt 'omdat ze van Turkije en de Turkse president Erdogan houden'. Hij zei letterlijk: ,,Sinds wanneer is het in Nederland strafbaar als je zegt te houden van Turkije, de Turkse vlag en president Erdogan?''



Volgens de 54-jarige Özyar zijn die woorden 'uit de context gehaald'. ,,Ik heb nog veel meer gezegd. Ik ken deze jongens goed en ze zijn heel kwaad over hoe het er in Nederland aan toe gaat. Waar gaat het naartoe met Nederland?,'' aldus Özyar. ,,Ik ben door de hele Nederlandse pers onder de grond geduwd.''



De Turkse regering veroordeelde het optreden van de politie. ,,We volgen bezorgd, met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting en pers, de recente extreme maatregelen tegen journalisten in Nederland."



Bedreigd

Özyar kreeg zijn lintje vanwege zijn activiteiten in de wijk. De Zaandammer was naast voetbalscheidsrechter ook oprichter en vrijwilliger bij de vereniging Trabzon & Trabzonspor voor mensen uit het Turkse district Trabzon in Nederland. Hij organiseerde als vrijwiliger in zijn wijk Poelenburg een Internationaal Kinderfeest voor het goede doel.



De journalist is trots op zijn lintje: hij droeg het lintje fier in een interview met het Turkse televisiestation ATV in 2014. Waarin hij uitgebreid vertelt over zijn verdienste. De Turkse zender noemde de onderscheiding 'veelzeggend'.



Weggaan

Özyar gaf eerder aan honderden keren bedreigd te zijn nadat een fragment van zijn uitzending rond de 'treitervloggers' op de Turkse televisie te zien was in De Wereld Draait Door, waar hij aangifte van wilde doen. Özyar werd vorige week maandag zelf ook aangehouden omdat hij niet wilde weggaan toen de politie dat vroeg.



De Orde van Oranje-Nassau verstrekt de koninklijke onderscheiding aan personen die zich geruime tijd hebben ingespannen voor de samenleving of opvallende prestaties hebben verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben.