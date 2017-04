Ontploffing in Noord voor de deur van No Surrender-lid

Het gaat om Amsterdammer Joop H. (35), een lid van de landelijke leiding van No Surrender, die in een geruchtmakende strafzaak is verwikkeld.



In het trapportaal van de woning van H. ontplofte vannacht rond 03.30 uur een explosief. De politie heeft de ontploffing in onderzoek en zegt niets over de mogelijke achtergronden van de zaak. Er ontstond vooral schade aan de voorzijde van de woning. Wat voor explosief is gebruikt, is nog niet bekend.



Het moment van de ontploffing is curieus: Joop H. moet aanstaande dinsdag in de Bredase rechtbank verschijnen omdat hij betrokken zou zijn bij de ontvoering en ernstige mishandeling van een voormalig clublid van No Surrender.



Mishandeling

Het slachtoffer, Schiedammer Clement H., zou in mei vorig jaar na afloop van een begrafenis door vier hooggeplaatste leden, waaronder dus Joop H., zijn gedwongen in een BMW te stappen. Daarna zou de groep naar een afgelegen bospad zijn gereden, waar Clement H. moest uitstappen. Daar zou hij ernstig zijn mishandeld door zijn clubgenoten. Clement H. wordt ernstig toegetakeld: hij loopt botbreuken in zijn gezicht op en wordt achtergelaten met een gebroken been.



In het ziekenhuis zou Clement H. van de vier mannen te verstaan hebben gekregen op social media te zetten dat hij een motorongeluk had gehad. De achtergrond van de mishandeling zou een ruzie over geld of drugs zijn. Clement H. heeft de motorclub inmiddels de rug toegekeerd én uitvoerig over de mishandeling gesproken.



Dat gebeurt niet vaak bij motorbendes, waar doorgaans een strenge zwijgplicht geldt, al komt het de laatste tijd vaker voor. Sinds motorbendes in rap tempo groeien en zoveel mogelijk leden werven (en weer uit de club gooien) wordt de traditionele omerta steeds vaker gebroken.



Behalve Joop H. zitten nog drie andere mannen vast voor de ontvoering en mishandeling van Clement H. Zij werden bij invallen in november gearresteerd, waarbij ook harddrugs en een vuurwapen werden gevonden. Ook zij staan aanstaande dinsdag voor de rechter. De advocaat van Joop H. wil niet reageren op de ontploffing.



Lees ook: Meer dan 80 procent van leden motorbendes heeft strafblad