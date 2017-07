Ontplofte auto West is van broer ex-Ajacied Evander Sno

De zilvergrijze Audi Q7 raakte beschadigd bij de ontploffing, in de nacht van zondag op maandag rond 01.00 uur in de Van Reigersbergenstraat in de Frederik Hendrikbuurt. Niemand raakte gewond, maar door de knal raakten wel acht tot tien auto's beschadigd, en even zoveel woningen.



Meerdere bronnen bevestigen dat de auto die kennelijk doelwit was van het explosief, in gebruik is bij de familie Sno. Mogelijk is een conflict om drugs de aanleiding voor de aanslag, al moet dat nog uit onderzoek blijken.



De politie liet maandagochtend al weten dat de explosie mogelijk veroorzaakt werd door een handgranaat. Er wordt uitgegaan van een gerichte actie.



De ontploffing richtte veel schade aan. Volgens een woordvoerder zijn er overal scherven teruggevonden. "Ook in een kamertje van een nabijgelegen woning waar een baby lag te slapen."



Mishandeling

Drie broers Sno, onder wie voetballer Evander (30), werden dit voorjaar gezamenlijk vervolgd voor een forse vechtpartij tijdens een uitgaansavond in Paradiso in augustus 2013. Daarbij werden twee mannen zwaar mishandeld. Zij kregen harde klappen en schoppen, ook terwijl één van hen op de grond lag.



Justitie vervolgde Evander Sno voor poging tot doodslag en eiste tegen hem 240 uur taakstraf. Sno gaf aan de rechtbank toe bij de mishandeling betrokken te zijn geweest, maar hij zei slechts een klein aandeel in het geweld te hebben gehad. Hij werd vrijgesproken. Zijn twee broers kregen wél stevige taakstraffen.



Hartstilstand

Tussen 2008 en 2011 stond Sno onder contract bij Ajax, daarna kwam hij uit voor clubs als Celtic, Bristol City NEC en Westerlo. Recent voetbalde hij voor RKC Waalwijk.



De loopbaan van Sno werd meerdere keren onderbroken, nadat hij in 2010 én 2012 een hartstilstand kreeg. Sinds zijn eerste hartaanval speelde Sno met een inwendige defibrillator. Vorige week vrijdag kondigde Sno aan dat hij een punt achter zijn loopbaan zet, omdat hij 'privé een zware tijd achter de rug heeft'.