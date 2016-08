Ontruiming na trillingen in gebouw ABN Amro in Zuidoost

Raadsvragen over wangedrag tijdens ontgroeningen

31 augustus Peter Kwint, raadslid voor de SP, heeft vragen gesteld in de gemeenteraad over het wangedrag van studenten die meedoen aan de introductie- of ontgroeningsweken in Amsterdam. Kwint zegt dat deze weken regelmatig gepaard gaan met overlast, vernielingen of ander wangedrag, schrijft Het Parool.