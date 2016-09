Op kamers in Amsterdam: 62.000 euro voor 9 vierkante meter

Toch zijn de prijzen hoog, zelfs voor Amsterdam. In het tweede kwartaal van 2016 was de gemiddelde woonprijs per vierkante meter 3908 euro. Appartementen zijn iets duurder en kosten 4083 euro per vierkante meter.



Volgens verkoopmakelaar Scholten Makelaardij zien ouders van studenten de minimale kamers als een investering. Maar of de woningen ook na de studentenperiode weer te verkopen zijn, is nog maar de vraag. Dat hangt volledig af van de ontwikkeling, stelt Van Dam. ,,We hebben gezien dat er van alles kan gebeuren. Het is dus ook niet ondenkbaar dat mensen over drie jaar tachtigduizend euro neerleggen voor negen vierkante meter.''