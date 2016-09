Opnieuw drie arrestaties in Zaandamse wijk Poelenburg

Eerder pakte de politie al negen mensen op, van wie er dinsdag acht werden vrijgelaten. De negende arrestant is een 19-jarige Zaandammer, die dinsdagochtend in zijn woning werd opgepakt voor opruiing.



De politie nam in het huis tijdens een doorzoeking onder andere digitale gegevensdragers in beslag. Volgens verschillende media gaat het om de vlogger Ismail Ilgun, die video's op YouTube publiceerde van jongeren die voor de overlast zorgen.



Vlogger moest rust terugbrengen

Volgens De Telegraaf zou de gemeente Zaanstad juist de hulp hebben ingeroepen van de opgepakte vlogger, om te zorgen dat de rust in de wijk zou terugkeren. Volgens een jeugdwerker had hij met zijn vlog een positieve wending aan de wijk moeten geven, aldus de krant.



De krant baseert zich op gesprekken met buurtbewoners. Op het voorstel zou negatief gereageerd zijn. Volgens de autoriteiten hebben de vlogs een aanzuigende werking op de veelal jeugdige overlastgevers.



Dinsdagavond was er een bijeenkomst tussen vijftig buurtbewoners en de betrokken overheidsinstanties over de problemen in de wijk. De groep jongeren om wie het draait was niet aanwezig.