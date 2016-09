Oppositie van Zaanstad wil burgemeester wegsturen

In de ogen van oppositiepartijen POV (Partij voor Ouderen en Veiligheid) en Democratisch Zaanstad (DZ) heeft burgemeester Faber veel te weinig gedaan in de lang slepende gezagscrisis in haar gemeente. Volgens Harrie van der Laan van POV komt het ingrijpen door Faber veel te laat. ,,Pas nadat er landelijk ophef ontstond, besloot Faber om iets te doen."



In Zaandam sloeg de afgelopen weken de vlam in de pan. Turks-Nederlandse jongeren uit de probleemwijk Poelenburg rond de 'vlogger' Ismail Ilgun zorgden voor veel onrust in de gemeente. Daarbij werd gemeenteraadslid Juliëtte Rot van Democratisch Zaanstad bedreigd. Rot (30) werd de afgelopen week het gezicht van het burgerverzet tegen de hangjongeren. Inmiddels heeft de burgemeester maatregelen genomen. Een aantal jongeren werd ingerekend, onder wie Ilgun.



Olie op het vuur

Faber zou het bedreigde raadslid Juliëtte Rot nu hebben verweten olie op het vuur te gooien in de media. In een gesprek met Rot zou Faber hebben gezegd: ,,We moeten toestanden als destijds in Haren voorkomen." Bij dat gesprek waren ook woordvoerders van de politie, het hoofd Openbare Orde en Veiligheid en Democratisch Zaanstad-raadslid Jos Kerkhoven aanwezig.