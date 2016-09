Ouders mogen wel Gülenschool zeggen, maar geen terroristenschool

De basisschool had de ouders voor de rechter gesleept omdat zij de school ervan beschuldigen een 'Gülenschool' te zijn, een school die zou sympathiseren met de Turkse geestelijke Fethullah Gülen. Gülen wordt in Turkije gezien als de man achter de mislukte couppoging.



Leraren

De moeders zetten ook andere ouders onder druk om hun kinderen van de school af te halen. Meer dan 150 leerlingen werden van de school afgehaald. Ook stapten negen leraren op.



Eerder overleg tussen de basisschool en vier moeders liep op niets uit. Via onder meer Whatsapp probeerden de moeders andere ouders over te halen hun kinderen van de 'school van de landverraders' af te halen.



De uitlatingen die gedaan zijn in de besloten WhatsApp-groep hoeven niet gerectificeerd te worden van de rechter. Ook mogen de ouders de school 'Gülenschool' blijven noemen. Het is ze uitsluitend verboden De Roos te betitelen als een school van landverraders, moordenaars en terroristen.



Minder zwaar

Advocaat Marcel Dekker zei namens zijn cliënt SIOZ ,,tevreden" te zijn met het vonnis. ,,Het verbod op termen als een school van landverraders, terroristen en moordenaars is echt wat waard voor de stichting, net als het verbod om De Roos een 'FETÖ-school' te noemen", zei hij.



FETÖ (Fethullah-terreurorganisatie) is de naam die de Turkse machthebbers gebruiken om de organisatie rond Gülen als een terreurgroep te bestempelen.



Dat De Roos wel een 'Gülenschool' mag worden genoemd, weegt voor de stichting minder zwaar, zei Dekker. ,,Die term wordt in de media ook al veel gebruikt, al is dat niet terecht. De school en Gülen zijn op geen enkele manier met elkaar gelieerd."



Mislukken

De rechter in Haarlem zei enkele weken geleden dat beide partijen met elkaar om tafel moesten om eruit te komen. Pas als dat zou mislukken, zou ze uiterlijk 16 september uitspraak doen.



De onrust houdt verband met de mislukte couppoging in Turkije en de grimmige sfeer die is ontstaan in de Turkse gemeenschap tussen aanhangers van president Recep Tayyip Erdogan en aanhangers van spiritueel leider Fethullah Gülen. Erdogan verwijt de laatste achter de coup te zitten.