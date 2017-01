'OV bijna nergens duurder dan in Amsterdam'

Volgens de Relocation Price Index kost openbaar vervoer in Amsterdam gemiddeld 87,50 euro per maand. In Europa zijn alleen Londen, Dublin en Keulen duurder. Steden als Berlijn, Manchester, Kopenhagen en Bordeaux zijn aanmerkelijk goedkoper.



De index is samengesteld door Movinga, een online platform voor interlokale verhuizingen. Ze zochten uit welke kosten kunnen worden verwacht bij een verhuizing naar een andere stad. Ze keken in 75 steden naar de verwachte levenskosten voor de eerste maand, waaronder dus de ov-kosten.



Londen is de duurste ov-stad van de wereld, volgens de index: een maand openbaar vervoer kost de nieuwbakken gebruiker 143,85 euro. De goedkoopste stad om een maand te reizen met het openbaar vervoer is Cairo: 6,09 euro.