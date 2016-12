Patiëntgegevens VUmc op straat na auto-inbraak

Een extern ingehuurde medewerker van het medisch centrum raake de gegevens van dertien patiënten kwijt toen een tas uit zijn auto gestolen werd. De papieren werden later teruggevonden achter een nabijgelegen school. Medewerkers van de school hebben de gegevens bij VUmc teruggebracht.



Het medisch centrum schrijft op hun website het incidient zeer te betreuren. De medewerker had de papieren niet in de tas mogen hebben. Om soortgelijke incidenten in het vervolg te voorkomen, zegt het VUmc alle betrokken medewerkers opnieuw geïnstrueerd te hebben over de zorgvuldige omgang met patiëntgegevens.



Het voorval speelde zich onlangs af en is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.