Pegida-voorman vlak voor rechtszaak opnieuw opgepakt

Wagensveld zou voor de rechter verschijnen omdat hij in een februari gearresteerd werd vanwege het tonen van een hakenkruis. De Pegida-voorman weigerde daarna een boete betalen.



Vanochtend arriveerde Wagensveld bij de rechter met een T-shirt met hetzelfde logo dat hij toen liet zien. Daarop is een mannetje te zien dat een hakenkruis in de prullenbak gooit.



,,Met dit T-shirt laat ik zien dat op deze manier een hakenkruis tonen wel mag. Hier is namelijk geen controle", zei hij. Op het shirt was ook een tandenborstel geplakt. ,,Voor in de cel", laat Wagensveld weten. ,,Want ik ga zeker geen boete betalen."



Boete

Wagensveld werd gearresteerd bij een betoging van Pegida in Amsterdam. Hij demonstreerde samen met zo'n 2000 anderen tegen het vluchtelingenbeleid.



Na zijn arrestatie bood het Openbaar Ministerie hem een strafbeschikking aan, maar Wagensveld weigerde een boete te betalen. Daardoor moet hij nu voor de kantonrechter verschijnen. Het OM verwijt de Pegida-voorman dat hij zich niet aan de voorschriften heeft gehouden.



Vrijheid van meningsuiting

Die vindt op zijn beurt dat hij niets fout heeft gedaan. Volgens Wagensveld valt het tonen van het Pegida-logo, waarop het hakenkruis in een prullenbak staat, onder de vrijheid van meningsuiting. "Ik doe wat ik wil, geen burgemeestertje verbiedt mij dat", liet hij weten tijdens de demonstratie.



De zitting begint om 10.30 uur. AD-verslaggever Victor Schildkamp is aanwezig in de rechtbank. Zijn verslag is live te volgen op Twitter: