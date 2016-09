Pegida-voorman weer vrij: Desnoods hakenkruis op mijn voorhoofd

Wagensveld moest vanmorgen voor de rechter verschijnen in Amsterdam omdat hij in februari tijdens een demonstratie bij de Stopera een afbeelding had laten zien van een hakenkruis in de prullenbak. Burgemeester Van der Laan had afbeeldingen van hakenkruizen verboden en liet hem arresteren.



'Demonstratie'

Volgens Wagensveld is de afbeelding niet verboden, dus droeg hij vanmorgen vlak voor de rechtszaak een T-shirt met dezelfde afbeelding. Met dat shirt mocht hij de rechtbank niet in, maar hij weigerde het uit te doen. Toen enkele aanhangers daarop een spandoek lieten zien, vatte de politie dat op als illegale demonstratie en werden Wagensveld en één aanhanger opgepakt.



Borst of voorhoofd

De in Duitsland wonende voorman van anti-islam-beweging Pegida mocht na 3,5 uur te hebben vastgezeten, middags weer gaan. ,,Ik heb het T-shirt nog aan,'' zei hij. ,,Nu is het dus weer niet verboden. We gaan nu tegenover het politiebureau wat eten. Deze afbeelding is gewoon niet verboden. Dat houden ze nooit vol. Als ik straks weer naar de rechtbank moet, stift ik deze afbeelding wel op mijn borst. Of, als ze dan een T-shirt voor me klaar hebben liggen om aan te doen, op mijn voorhoofd. Dan kúnnen ze hem niet weghalen. We verzinnen wel weer wat.''



Volgens Wagensveld is de afbeelding juist bedoeld om te laten zien dat Pegida géén nazi-sympathieën heeft.