Politie haalt roze auto met zeven uitlaten van de weg

De roze bolide stond rond elf uur 's avonds op de Meeuwenlaan in Noord, toen de politie de auto zag wegrijden. Het voertuig, dat voorzien was van zes rechtopstaande uitlaten, een flinke spoiler, een verlengde motorkap en een grote plaat onder de voorbumper, mag vanwege veiligheidseisen zo niet de weg op.



Tijdens de aanhouding vertelde de bestuurder dat de auto was gebruikt als prop in een reclamespotje, en dat hij al van plan was om de auto weer om te laten bouwen. Het bleek om een promotiewagen van schoenenmerk Asics te gaan.



Omdat de man er toch mee is gaan rijden nam de politie de auto in beslag. Pas als het voertuig in een redelijk staat is teruggebracht, mag hij 'm terug.