Politie neemt 2,1 miljoen euro in beslag

OM eist werkstraf van 120 uur na fataal ongeluk met brug

16:25 De rechtbank doet maandag 29 september om 16.00 uur uitspraak in de zaak tegen de brugwachter die door het openen van een brug in Zaandam een fataal ongeluk veroorzaakte. Het OM heeft een werkstraf van 120 uur tegen de man geëist. Brugwachter Saco H. heet spijt. Zijn laatste woorden bij de zitting van vandaag waren: ,,Voor de familie: het spijt me dat het zo is gelopen. Sorry."