Politie zet lastige gasten uit hotel bij Schiphol

Steun­be­tui­gin­gen voor zieke burgemeester Van der Laan

27 januari Nadat vandaag bekend werd dat de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan ernstig ziek is, wensen (bekende) Nederlanders hem sterkte. De burgervader laat in een brief aan de inwoners van de hoofdstad weten dat er uitgezaaide longkanker is geconstateerd.