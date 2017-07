Producer voor BNN vindt Amsterdamse student 'undateable'

Kwetsend

Polderman werd benaderd vanwege haar 'superleuke uitstraling,' werd haar verteld. Tussen de regels door las ze dat het eerder ging om de wijnvlek aan de linkerkant van haar gezicht.



"Ik moest er eerst om lachen," zegt Polderman, "want ik weet nooit zo goed waar mensen het over hebben als ze vragen wat er in mijn gezicht zit. Ik denk er zelf totaal niet over na."



Maar toen ze het bericht beter las, vond Polderman de boodschap nogal kwetsend. "Die medewerker ging er automatisch vanuit dat mijn wijnvlek beperkend is. Want of dat wel zo is, werd me niet gevraagd. Terwijl mijn wijnvlek me absoluut geen last bezorgt. Ik heb leuke vrienden, studeer, heb werk en ben niet onzeker. Ook niet op het gebied van daten. Het maakt me echt boos dat iemand dit suggereert met zo'n vraag." Ze heeft de medewerker verzocht deze manier van kandidaten scouten te staken.



'Normale gang van zaken'

Volgens BNN is het een normale gang van zaken dat producers mensen die 'een bepaalde beperking hebben of anders afwijken van de norm' op deze manier benaderderen. Er zijn ook geen plannen om daar mee te stoppen.



"Het is vanzelfsprekend nooit de bedoeling om mensen die we benaderen te kwetsen. Als dat wel is gebeurd vinden we dat heel vervelend," zegt een woordvoerder.