Raad wil geheime aangiftes voor Turkse Amsterdammers

Volgens advocaat Paris Popescu vragen veel Turkse Amsterdammers zich af wat de gevolgen van een aangifte zijn en of anderen bij hun gegevens kunnen. Sinds de mislukte coup in Turkije is de sfeer in de Turkse gemeenschap gespannen. Inmiddels zijn er achttien aangiftes gedaan, vooral vanwege bedreigingen.



Advocaten zeggen dat de aangiftes slechts het topje van de ijsberg zijn. Zij zouden tientallen voorbeelden hebben van cliënten die wel aangifte willen doen, maar niet durven. In Rotterdam, waar nu tachtig aangiftes gedaan zijn, is een oplossing gevonden. Daar worden ze afgeschermd, wat ook standaard in zedenzaken gebeurt. Op die manier hoopt de politie angst weg te nemen.



Diverse raadsfracties, waaronder VVD en GroenLinks, willen dat er in Amsterdam een vergelijkbare aanpak komt. Jan Paternotte van D66 heeft burgemeester Van der Laan gevraagd om naar de Rotterdamse aanpak te kijken. De burgemeester heeft toegezegd dit te doen.