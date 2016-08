Rechercheurs begraven Sloterplasbaby

,,Je wilt dit gewoon opgelost hebben'', vertelt onderzoeksleider Ton Uiterwijk. ,,Bewijslast of niet, ik wil de moeder vinden. Zij moet worden geholpen. Ik wil voorkomen dat dit weer gebeurt.'' De vondst van de baby is nu ruim tweeënhalve maand geleden en de moeder is nog steeds niet gevonden. Uiterwijk denkt aan het verschijnsel neonaticide: vrouwen die uit angst ontkennen dat ze zwanger zijn, geen verloskundige bezoeken en na de geboorte het kindje smoren.



Het gevonden baby'tje houdt het hele team in zijn greep. Het Team Grootschalige Opsporing - 25 man sterk - houdt zich doorgaans bezig met zware criminaliteit. Deze zaak is een heel ander verhaal. Bij sommige rechercheurs ging het niet in de koude kleren zitten. ,,We hebben jonge ouders in ons team. Sommigen zeiden dat ze de foto van de baby niet wilden zien, als dat voor het onderzoek niet nodig was."



Emotie

Een aantal rechercheurs gaat vandaag naar de uitvaart op begraafplaats Sint Barbara in Amsterdam. Een forensisch specialist die bij het onderzoek betrokken was, schreef een gedicht voor het kindje: Rust zacht mooi klein jongetje. Het gedichtje, ondertekend door Judith, staat op de facebookpagina van de politie. Ze schrijft daarbij: 'Met woorden is niet te beschrijven wat het mij deed. (...) Een onderzoek dat werd overschaduwd door emotie. De tranen rolden soms over mijn wangen'.



Uiterwijk heeft de foto van het jongetje wel bekeken. ,,Het zou gek zijn als ik zou zeggen dat het niets met me doet. Het raakt me meer dan anders. Een baby is de onschuld ten top. Als ik een liquidatie niet oplos, kan ik daar meer vrede mee hebben. Een crimineel heeft zichzelf in die wereld begeven. Maar dit jongetje heeft geen kans gehad. Ik wil elke mogelijkheid om duidelijkheid te krijgen, benutten."



De media kreeg daarom meer informatie dan gebruikelijk is. Het rompertje, de sjaals en de tas waarin het kindje lag, zijn getoond. Er kwamen oproepen in de krant en op televisie.



Uiterwijk haalt de uitslag van het onderzoek naar de geografische herkomst van het jongetje uit zijn zak. Die is net binnen. ,,De kans is groot dat dit jongetje een moeder van Noord-Afrikaanse origine heeft of één die uit een mediterraan land in Europa komt. De biologische vader is afkomstig uit Noord-Afrika of de mediterrane landen. Europa wordt bij de vader niet genoemd.''



De politie wil nu een verwantschapsonderzoek gaan doen om eventuele familieleden op te sporen. ,,We wachten ook op tips naar aanleiding van de laatst verstrekte informatie. Misschien wordt er na deze informatie ook in die kringen over gesproken."



Uitvaart

De 'eenzame uitvaart' van het kindje zal vrij sober zijn. De forensisch specialist heeft een dekentje gekocht waarin het jongetje wordt gewikkeld. Hij krijgt een, door begraafplaats Sint Barbara beschikbaar gestelde, grafsteen waarop een steenhouwer een naam en datum (juni 2016) zal beitelen. Welke naam is nog niet bekend. ,,We willen wel graag een herkenbaar grafje'', zegt Uiterwijk. ,,Stel dat de moeder het kind wil bezoeken."



Uiterwijk woont de begrafenis, die vandaag om 14.00 uur plaatsvindt, zelf ook bij. ,,We willen daar graag met mensen spreken. We verwachten mensen uit de buurt. Misschien komt de moeder wel opdagen en zegt ze: 'Ik zat zo vreselijk omhoog'. Dat zou het mooiste einde zijn.''