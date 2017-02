Recordboete voor verhuur via Airbnb

Bij elkaar opgeteld komen de boetes uit op bijna drie ton. Nog niet eerder legde Amsterdam zo'n hoge sanctie op.



Ivens spreekt van een belangrijk signaal voor de sleutelbedrijven, die hand- en spandiensten verrichten voor verhuurders.



"In de praktijk werken zij regelmatig samen met illegale hotels. Als zij weten dat de woningen te vaak in de verhuur staan, of dat daar meer dan vier toeristen in zitten, zijn zij ook verantwoordelijk."



Niet brandveilig

De elf illegale hotels zijn niet dicht. Om te kunnen sluiten, moet de brandweer constateren dat het pand niet brandveilig is en dat was in de Kerkstraat niet het geval. Ivens zou graag direct tot sluiting overgaan, maar moet eerst een boete opleggen. Bij herhaling gaat de boel wel dicht.



Eigenaar Dirk Minnebo van Iamb&b is ervan overtuigd dat de verhuur legaal is en gaat de boete aanvechten. Hij wil verder nog niet reageren, omdat de procedure nog loopt.



Volgens Ivens zal Airbnb binnenkort zelf dit soort illegaal aanbod van de site halen als gevolg van de nieuwe overeenkomst met het bedrijf.



