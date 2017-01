Rus langer vast voor neersteken agent op Rembrandtplein

Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) laten weten.



De man zou op 15 januari vanuit het niets de agent in zijn nek hebben gestoken, toen die op de fiets surveilleerde op het Rembrandtplein. De politieman kon na behandeling in het ziekenhuis weer naar huis.



Sindsdien zit hij vast. Eerder maakte de politie bekend dat de verdachte niet meewerkt aan het onderzoek, dat daardoor bemoeilijkt wordt. Zijn vingerafdrukken moesten worden afgenomen om zijn identiteit te kunnen vaststellen. Over zijn motief is nog niets bekend.



De politie onderzoekt of de Rus ook verantwoordelijk is voor een ander steekincident een dag eerder, waarbij een dertigjarige Brit een snijwond opliep aan zijn hoofd.