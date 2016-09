Rustige nacht in Poelenburg

Minder hard varen in de Amsterdamse grachten

7:15 Boten in de Amsterdamse grachten mogen vanaf 1 januari nog maar maximaal 6 kilometer per uur varen. Dat was 7,5 kilometer. Maar het college van burgemeester en wethouders verlaagt de snelheid om overlast op het water te verminderen en de doorvaart in de grachten goed te laten verlopen.