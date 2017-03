Schipholtunnel dinsdagavond slechts gedeeltelijk open

De verkeershinder rondom Amsterdam blijft groot, zo meldt Rijkswaterstaat.



De andere vier rijbanen blijven voorlopig dicht omdat de herstelwerkzaamheden na de brand van maandag niet zijn afgerond. Dat werk duurt nog enkele dagen, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.



Onder controle

Het was nog de vraag of de rijstroken dinsdag voor de avondspits open konden. De Schipholtunnel was sinds maandag afgesloten, nadat er een brand was ontstaan in een van de vluchtwegen.



Hoewel het vuur snel onder controle was, moest de tunnel door de beschadiging voor langere tijd dicht. De herstelwerkzaamheden waren complexer dan aanvankelijk gedacht. Alle kabels die bij de brand waren beschadigd moesten worden vervangen.



De drukte op de wegen rond Amsterdam als gevolg van de sluiting viel dinsdagochtend mee.



