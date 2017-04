Studio FC Walvisch bij Martin Garrix 'in goede handen'

"Dat was heel bijzonder," zegt Walvisch. Meestal kwamen artiesten met 'een hele delegatie' langs, maar al snel zat hij alleen met de artiest zelf en de producer in de studio. Grote namen kwamen soms voorafgaand aan een optreden onverwacht langs. "Pas als iemand binnenkwam, wisten we om wie het ging."



Het runnen van een studio is een vak apart, zegt Walvisch. "Sommige mensen denken dat het alleen het aanbieden van faciliteiten is, maar het gaat ook om de ziel van het bedrijf." Is dat de reden waarom de studio een broedplaats voor internationale sterren is geworden? "Wij snappen hoe artiesten denken en hoe we ze moeten benaderen, zodat zij zich op hun gemak voelen. We werken op hetzelfde niveau. Het liefst ben ik zo min mogelijk met de techniek bezig, maar gewoon met het creatieve aspect - muziek maken."



In goede handen

Afgelopen maand kocht Garrix de studio; de naam zal veranderen in STMPD Recording studio's - dezelfde naam als het label dat hij vorig jaar oprichtte. Garrix was niet beschikbaar om zijn plannen toe te lichten, maar op de website van de nieuwe studio staat: 'Het is de volgende stap voor Martin Garrix in het realiseren van zijn dromen. Het creëren van een platform en een plek in Amsterdam waar schrijvers, muzikanten en producers van over heel de wereld samen kunnen komen om in een inspirerende omgeving geweldige muziek te maken.'



Garrix heeft naast de studio ook het team, dat bestaat uit vier mensen, overgenomen. Walvisch zelf zal doorgaan met zijn werk, sounddesign voor onder meer reclames en documentaires, maar dan individueel. "Ik heb nu geen eigen studio meer, dus ik zal zeker gebruik blijven maken van STMPD."



Waarom heeft hij zijn studio verkocht? "Het kwam op mijn pad. Ik dacht er weleens over na, maar het voelde nu als een goed moment om alleen door te gaan. En ik vond het belangrijk dat de studio in goede handen terecht zou komen, dat gebeurt met Martin Garrix in ieder geval."



Na al die jaren sluit Walvisch een belangrijk hoofdstuk. Zijn persoonlijke hoogtepunt? Dat was toch toen niemand minder dan B.B. King langskwam. "Zat ik gewoon een hele dag met hem in de studio. Hebben we ook nog even samen gitaar gespeeld! Te gek."