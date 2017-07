Aftrap EK Vrouwenvoetbal met oranjefeest in Studio/K

Het EK Vrouwenvoetbal wordt voor het eerst in Nederland gehouden. Op zondag 16 juli wordt de eerste bal afgetrapt in de poulewedstrijden van het EK. De Oranje vrouwen treden in een uitverkocht stadion in Utrecht aan tegen Noorwegen.



Amsterdam is niet een van de speelsteden van het EK, maar een beetje in de stemming komen kan alvast wel op vrijdagavond in Studio/K in Oost, onder het motto 'Niet lullen maar brullen'.



3FM-dj Domien Verschuuren en onder andere oud-international Leonne Stenler maken van Studio/K de gezelligste voetbalkantine van Nederland. Verschuuren staat met zijn collega's Frank van der Lende en Sander Hoogendoorn achter de draaitafels en heeft onder andere Jody Bernal gevraagd om te komen zingen.



Viva Hollandia

Wolter Kroes heeft voor de gelegenheid een vrouwenversie van Viva Hollandia gemaakt; dat wordt meezingen, of brullen. Rivkah op het Veld (NOS Sport) ontvangt voetbalgasten in Studio EK, onder wie het boegbeeld van het Nederlandse vrouwenvoetbal, Daphne Koster. Ook de mannen van Bureau Sport, Erik Dijkstra en Frank Evenblij, komen het publiek vermaken.



Naast burgers en bier is er ook een pubquiz, waarmee onder andere tickets voor het EK gewonnen kunnen worden. Ook worden alle wedstrijden van Oranje er op groot scherm uitgezonden.



Niet lullen maar brullen

Vrijdag 14 juli (18.00-03.00) gratis

Studio/K