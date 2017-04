Tabakszaak Kalverstraat moet dicht om verkoop souvenirs

De eigenaar van het pand verhuurt het als tabakszaak, maar de huurder verkoopt ook voetballen, maskers, snoep, frisdrank, kleding, zonnebrillen en andere souvenirs. De verkoop van tabak en andere rookwaren kwam daarmee op een tweede plek en dat is in strijd met de huurovereenkomst.



De verhuurder stapte daarom naar de rechter, die hem deze week gelijk gaf: de huurovereenkomst mag worden ontbonden. De huurder zei souvenirs te zijn gaan verkopen omdat met enkel rookwaren niet meer genoeg te verdienen was. Bovendien doen ook andere tabakszaken dat steeds meer, betoogde de huurder.



Achterstallig onderhoud

Maar volgens de rechter heeft de verhuurder uitdrukkelijk alleen toestemming gegeven voor de verkoop van rookwaren en moet de huurder vertrekken. Daarvoor moet eerst nog wel de achterstallige huur van ruim een jaar worden betaald, die ruim 22.000 euro per kwartaal bedraagt.



Wel krijgt de huurder hierover korting, omdat het onderhoud van de winkel te wensen overlaat. Zo is er lekkage door een gebrekkige afvoer van een douche en is er stankoverlast. Omdat de huurovereenkomst afloopt, is verhuurder niet verplicht de gebreken te verhelpen, maar wordt er dus wel huurkorting gerekend zolang de gebreken er zijn.